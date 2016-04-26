Каждому клиенту «Этажей» – по личному кабинету! Новый сервис!

На рынке недвижимости Нижнего Тагила появился новый сервис. Главное его преимущество заключается в бесплатных функциях и максимальной пользе как для покупателя, так и для продавца квартиры.



Что предлагает «Личный кабинет».https://tagil.etagi.com/lk/ Разбираемся по порядку!



Для продавца недвижимости преимуществ более чем достаточно. После регистрации в “Личном кабинете” он самостоятельно выставляет свою квартиру на tagil.etagi.com. В чем еще заключаются преимущества?

- самостоятельное выставление объекта на продажу, в режиме online

- расчет рыночной стоимости объекта

- заказ бесплатной профессиональной фотосъемки (фото, планировка)

- топовые позиции в результатах поиска покупателями объектов с аналогичными характеристиками

- предложения напрямую от покупателей и общение с ними в режиме online

- "Биржа недвижимости”: динамика изменения цен на недвижимость по всем районам и сегментам

Для покупателя недвижимости “Личный кабинет” тоже может стать помощником при выборе квартиры. После регистрации , сервис позволит сохранить понравившуюся недвижимость и просматривать ее вместе с семьей в удобное время.

Есть и другие плюсы:

- подписка на объекты недвижимости под ваш запрос

- уведомления о новых объектах, скидках, изменениях цен

- сохранение подходящих вариантов в папке «Избранное», возможность поделиться им

- общение напрямую с продавцом квартиры в режиме online

- самостоятельная разработка дизайна своей будущей квартиры прямо на сайте, бесплатно

- «Биржа недвижимости»: динамика изменения цен на недвижимость по всем районам и сегментам.