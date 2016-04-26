Каждому клиенту «Этажей» – по личному кабинету! Новый сервис!
На рынке недвижимости Нижнего Тагила появился новый сервис. Главное его преимущество заключается в бесплатных функциях и максимальной пользе как для покупателя, так и для продавца квартиры.
На рынке недвижимости Нижнего Тагила появился новый сервис. Главное его преимущество заключается в бесплатных функциях и максимальной пользе как для покупателя, так и для продавца квартиры.
Что предлагает «Личный кабинет».https://tagil.etagi.com/lk/ Разбираемся по порядку!
Для продавца недвижимости преимуществ более чем достаточно. После регистрации в “Личном кабинете” он самостоятельно выставляет свою квартиру на tagil.etagi.com. В чем еще заключаются преимущества?
- самостоятельное выставление объекта на продажу, в режиме online
- расчет рыночной стоимости объекта
- заказ бесплатной профессиональной фотосъемки (фото, планировка)
- топовые позиции в результатах поиска покупателями объектов с аналогичными характеристиками
- предложения напрямую от покупателей и общение с ними в режиме online
- "Биржа недвижимости”: динамика изменения цен на недвижимость по всем районам и сегментам
Для покупателя недвижимости “Личный кабинет” тоже может стать помощником при выборе квартиры. После регистрации , сервис позволит сохранить понравившуюся недвижимость и просматривать ее вместе с семьей в удобное время.
Есть и другие плюсы:
- подписка на объекты недвижимости под ваш запрос
- уведомления о новых объектах, скидках, изменениях цен
- сохранение подходящих вариантов в папке «Избранное», возможность поделиться им
- общение напрямую с продавцом квартиры в режиме online
- самостоятельная разработка дизайна своей будущей квартиры прямо на сайте, бесплатно
- «Биржа недвижимости»: динамика изменения цен на недвижимость по всем районам и сегментам.
Пользование сервисом «Личный кабинет» бесплатно, достаточно простой регистрации на сайте. Ваш личный кабинет не обязывает вас становиться клиентом компании «Этажи». «Если клиент сам нашел необходимую информацию – отлично, стоит признать, что информация сегодня ничего не стоит», - комментирует Антон Сауков, руководитель компании "Этажи". – «Если же ему необходимо быть уверенным в надежности и безопасности сделки, а также если ему необходимы ипотечные средства, то в нашей компании он найдет профессиональных экспертов, которые окажут качественную услугу и сопроводят сделку «под ключ».