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Между детским садом и проспектом на Вагонке образовалось болото: родители Нижнего Тагила вынуждены водить детей в обход (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Между детским садом и проспектом на Вагонке образовалось болото: родители Нижнего Тагила вынуждены водить детей в обход (ФОТО)

26 апреля 2016, 12:25ОбществоПавел Щербина
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