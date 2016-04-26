Между детским садом и проспектом на Вагонке образовалось болото: родители Нижнего Тагила вынуждены водить детей в обход (ФОТО)

В детский сад №75 на Вагонке, нет ни одной пешеходной дорожки со стороны пр. Вагоностроителей, единственный подход по проезжей части ул. Чайковского. Везде сплошное месиво из грязи. Обращения к Администрации города, никаких результатов не дают сообщила тагильчанка в редакцию портала TagilCity.ru.

Журналисты TagilCity.ru побывали возле детского сада. Проблема действительно имеет место быть. К детскому саду не предусмотрены подходы ни со стороны пр. Вагоностроителей, ни с ул. Тимирязева.

Этот вопрос поднимается с прошлого года. На уровне Администрации нам ответили, что дорожки будут обустраиваться после застройки территории. Пока вопрос остаётся открытым рассказала журналисту TagilCity.ru заведующая хозяйством детского сада №75 – Нургалиева Анфиса.

Необходимо отметить, что зимой к детскому саду дорожка протаптывается по снегу. Летом земля высыхает и по ней тоже можно ходить. Наибольшие проблемы с бездорожьем у сотрудников детского сада, родителей и детей возникают весной и осенью.

Там будет вестись застройка. Конечно, хорошо бы, чтобы до этого появилась хоть какая-то временная дорожка. Потому что, когда сыро, людям приходится идти по ул. Чайковского отметила директор МАДОУ «Детство» Надежда Шадрина.

Редакция TagilCity.ru обращает внимание читателей на тот факт, что ближайшие к детскому саду пешеходные переходы находятся на перекрестке с ул. Тимирязева и на остановочном комплексе «Пихтовые горы». Обустройство дополнительных дорожек, связующих детский сад с проспектом Вагоностроителей, может спровоцировать родителей-пешеходов переходить проспект в неположенном месте.