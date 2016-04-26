Нет даже памятной таблички! В Нижнем Тагиле приходит в запустение памятник известному журналисту (ФОТО)

Тогда в глаза бросилось запустение, царившее возле монумента. На самом памятнике не было ни надписи, ни таблички, которые могли бы рассказать жителям и гостям города о том, чем прославился человек, которому он посвящён.

Григорий Степанович Быков был депутатом городского совета и корреспондентом одной из газет Нижнего Тагила. В 1935 году он был убит за свои статьи вместе со следователем Д. Кедуном.

В 1935 году ул. Плетеная была переименована в честь Г.С. Быкова. В августе 1977 года по проекту скульптора Василия Ушакова на площади у магазина «Гастроном» был открыт монумент в честь убитого корреспондента рассказали об истории монумента журналисту TagilCity.ru в управлении архитектуры и градостроительства Администрации Нижнего Тагила.

Спустя месяц после последнего визита к монументу журналистов TagilCity.ru, обстановка вокруг немного изменилась. Растаял снег, в большие пакеты собран мусор. Редакцию TagilCity.ru интересовало то, планирует ли Администрация как-то облагородить монумент, чтобы увековечить память убитого журналиста.

Считаем необходимым, в целях увековечивания памяти рабкора Г.С. Быкова, установку памятной плиты на монументе поделились планами в управлении архитектуры и градостроительства Администрации Нижнего Тагила.

Когда произойдёт установка таблички – пока не ясно, но очевидно, что месту в целом нужна реконструкция. Рядом с монументом расположен крупный ржавый стенд, который не несёт информации, а летом почти целиком закрывается листвой. Однако в остальные времена года ржавый стенд виден и оказывает гнетущее впечатление на прохожих.