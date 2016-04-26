Нижнему Тагилу пророчат славу в Голливуде: в городе прошел первый Урбанистический форум (ФОТО)

В минувшие выходные известный российский урбанист Святослав Мурунов провел трехдневный форум в гостинице «Park Inn». Все лекции, мастер-классы и дискуссии были посвящены одной актуальной теме: перезагрузка тагильского пространства.

СССР распался больше 25-ти лет назад, но многие города России, по оценкам специалистов, все еще существуют в постсоветском пространстве. Чтобы осовременить российские города, необходимо сменить мышление и избавиться от стереотипов. Для этого социальный инженер Святослав Мурунов создает Центры прикладной урбанистики.

По мнению специалиста, Нижний Тагил, в первую очередь, должен определить – в чем его уникальность, главные отличия от других городов. Участники форума отметили на карте самые интересные места и достопримечательности Нижнего Тагила, и вместе с гостем устроили настоящий мозговой штурм: как использовать их на улучшения имиджа города.

Например, Мурунов был поражен уникальным мировым объектом - заводом-музеем им. Куйбышева. Урбанист предложил разослать фотографии демидовского завода киностудиям по всему миру. Он уверен, даже в Голливуде заинтересуются таким индустриальным наследием и захотят использовать завод в качестве декораций к своим фильмам. Стоимость аренды таких объектов может сравниться с годовым бюджетом небольшого города. Как отметил Мурунов, зарабатывать на культуре – не зазорно.

Стоит отметить, что Мурунов сравнил центр нашего города с Питером. Он предложил сделать брендом Нижнего Тагила улицу Уральскую, панно на здании ЗАГСа и изображения на стенах домов около горно-металлургического колледжа

Участники форума устроили настоящий мозговой штурм и предложили несколько любопытных идей для проектов: кафе с кабинками в виде танков, лектории на чердаках, творческие мастерские для инвалидов.

ФОТО: пресс-служба администрации города Нижний Тагил

Присутствующий на форуме мэр Сергей Носов пожалел, что не обязал своих подчиненных посвятить свой уикенд урбанистическим лекциям. Из работников администрации на мастер-классах побывала только начальник управления по разработке и реализации инвестиционных проектов Каринэ Геворгян. Чиновница «взяла на карандаш» идеи и предложения Святослава Мурунова, чтобы потом обсудить их со своими коллегами.

Самое главное, отметили на встрече, создать живой диалог горожан с чиновниками. Важно вместе находить новые идеи и воплощать их в жизнь.

В конце форума, социальный инженер предложил создать в Нижнем Тагиле Центр прикладной урбанистки. Важно добавить, что это не материальная площадка, а сообщество идей, которые помогут «перезагрузить» Нижний Тагил.

После встречи со Святославом Муруновым многие участники форума, преимущественно молодежь, признались, что теперь не хотят уезжать из Нижнего Тагила.