Нижнему Тагилу пророчат славу в Голливуде: в городе прошел первый Урбанистический форум (ФОТО)
Что нужно изменить в Нижнем Тагиле, чтобы в нем было интересно жить и хотелось творить? Ответ на этот вопрос пытались найти тагильские студенты, бизнесмены, чиновники, деятели культуры и общественники.
В минувшие выходные известный российский урбанист Святослав Мурунов провел трехдневный форум в гостинице «Park Inn». Все лекции, мастер-классы и дискуссии были посвящены одной актуальной теме: перезагрузка тагильского пространства.
СССР распался больше 25-ти лет назад, но многие города России, по оценкам специалистов, все еще существуют в постсоветском пространстве. Чтобы осовременить российские города, необходимо сменить мышление и избавиться от стереотипов. Для этого социальный инженер Святослав Мурунов создает Центры прикладной урбанистики.
По мнению специалиста, Нижний Тагил, в первую очередь, должен определить – в чем его уникальность, главные отличия от других городов. Участники форума отметили на карте самые интересные места и достопримечательности Нижнего Тагила, и вместе с гостем устроили настоящий мозговой штурм: как использовать их на улучшения имиджа города.
Например, Мурунов был поражен уникальным мировым объектом - заводом-музеем им. Куйбышева. Урбанист предложил разослать фотографии демидовского завода киностудиям по всему миру. Он уверен, даже в Голливуде заинтересуются таким индустриальным наследием и захотят использовать завод в качестве декораций к своим фильмам. Стоимость аренды таких объектов может сравниться с годовым бюджетом небольшого города. Как отметил Мурунов, зарабатывать на культуре – не зазорно.
Стоит отметить, что Мурунов сравнил центр нашего города с Питером. Он предложил сделать брендом Нижнего Тагила улицу Уральскую, панно на здании ЗАГСа и изображения на стенах домов около горно-металлургического колледжа
Участники форума устроили настоящий мозговой штурм и предложили несколько любопытных идей для проектов: кафе с кабинками в виде танков, лектории на чердаках, творческие мастерские для инвалидов.
Присутствующий на форуме мэр Сергей Носов пожалел, что не обязал своих подчиненных посвятить свой уикенд урбанистическим лекциям. Из работников администрации на мастер-классах побывала только начальник управления по разработке и реализации инвестиционных проектов Каринэ Геворгян. Чиновница «взяла на карандаш» идеи и предложения Святослава Мурунова, чтобы потом обсудить их со своими коллегами.
Самое главное, отметили на встрече, создать живой диалог горожан с чиновниками. Важно вместе находить новые идеи и воплощать их в жизнь.
В конце форума, социальный инженер предложил создать в Нижнем Тагиле Центр прикладной урбанистки. Важно добавить, что это не материальная площадка, а сообщество идей, которые помогут «перезагрузить» Нижний Тагил.
После встречи со Святославом Муруновым многие участники форума, преимущественно молодежь, признались, что теперь не хотят уезжать из Нижнего Тагила.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru