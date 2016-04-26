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Нижнему Тагилу пророчат славу в Голливуде: в городе прошел первый Урбанистический форум (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Нижнему Тагилу пророчат славу в Голливуде: в городе прошел первый Урбанистический форум (ФОТО)

26 апреля 2016, 09:55ОбществоТимофей Данилов
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