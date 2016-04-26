Смотри в «Планете» кино бесплатно!

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«ПЛЮС КИНО HD» – это лучшие фильмы на любой вкус!

Премьера – канал киноновинок! Вы увидите всё самое лучшее и самое новое из мира кино – фильмы, которые ещё недавно можно было увидеть только в кинотеатре, впервые будут показаны на канале Премьера.

Киноклуб – фильмы, удостоенные наград самых престижных кинофестивалей и конкурсов, работы знаменитых режиссеров и нашумевшие новинки.

Наше новое кино – канал отечественных фильмов последних десяти лет. В эфире канала фильмы известных режиссеров с участием популярных российских актеров. Самые интересные работы отечественного кинематографа, получившие награды международных и российских кинофестивалей.

HD Кино – отличное кино в HD качестве! Популярные зарубежные фильмы прошлых лет и новинки кинематографа c превосходным качеством изображения и звука.

Мужское кино – это фильмы, от просмотра которых нельзя оторваться. Жгучая смесь драйва, скорости и адреналина. Ежедневно и круглосуточно в эфире телеканала лучшие художественные фильмы последнего десятилетия: детективы, боевики и триллеры от всемирно известных кинокомпаний.

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