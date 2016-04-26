Уютная зона отдыха появится в Нижнем Тагиле на набережной за Горсоветом уже в июне (ФОТО)

В первую очередь Сергей Носов раскритиковал то, как был уложен бордюр во внутреннем дворе за зданием Горсовета и Краеведческого музея. Бордюр был уложен неровно, с различной высотой блоков. Мэр велел это исправить.

Предложение закрыть брусчатку гранитными плитками в музее под открытым небом, где выставлено горнозаводское оборудование, мэр категорически не принял. Сергей Носов считает, что брусчатку надо обязательно сохранить, ведь она сама по себе является историческим памятником.

В ходе выездного совещания был поднят вопрос о разрушающемся историческом здании, расположенном непосредственно за зданием Горсовета. Проблемой является то, что здание находится не в муниципальной, а федеральной собственности:

Нужно будет приводить в порядок здание, которое мы сегодня осмотрели. Надо решать вопрос с флигелем, который является федеральной собственностью. Мы написали письма и просим передать его городу, потому что на наших глазах разрушается это красивое историческое здание.

Ещё есть предложение от музея, восстановить здание на месте, где лежит металлопрокат. Говорят, что в нем ещё Александр I останавливался. Я думаю, что это интересно и место красивое получается, -- сказал Сергей Константинович.

Как и в здании Нижнетагильского цирка, а до этого в Драмтеатре, работы по реконструкции этого участка набережной ведет компания «Урал Инжиниринг». В дальнейшем планируется отремонтировать верх плотины, чтобы она соответствовала по стилю набережной. Таким образом, будет организован пешеходный маршрут от Демидовской дачи до Лисьей горы.

Подрядчик обещает, что сможет закончить работы в июне. Хотелось бы, чтобы так оно и было, и тагильчане смогли здесь отдохнуть, провести свободное время рассказал мэр.

Чтобы тагильчане могли свободно попасть из парка имени Бондина на территорию, где сейчас находится лодочная станция, мэр предложил убрать старые ворота и металлические конструкции. Будет организован широкий и удобный проход. Для удобства отдыхающих в этой зоне будут установлены лавочки. Лишние деревья, преимущественно тополя, ещё осенью были спилены.

Что касается лодочной станции, то её признали устаревшей и решили перенести. Предполагается, что современная реализация лодочной станции будет неподалеку от Демидовской дачи.