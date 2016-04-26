«Живой будильник» подружит сов и жаворонков

Услуга подарит массу положительных эмоций. Кому-то трудно просыпаться по утрам, а кому-то хочется поделиться хорошим настроением и поболтать с незнакомцем. Интересно, что в России большинство любителей «живого будильника» – женщины. По нашим данным, они составляют 60% пользователей услуги отмечает директор по развитию бизнеса на массовом рынке компании «МегаФон» на Урале Сергей Алферов.

Для того чтобы воспользоваться услугой «Буди», нужно отправить SMS с желаемым временем пробуждения на бесплатный номер 0730. Например, чтобы заказать звонок на восемь часов утра, нужно отправить сообщение с текстом «8:00». В указанное время позвонит доброволец из любой точки России с пожеланиями бодрости на весь день.

Самый оптимальный способ проснуться – это когда вас будит другой человек. Голос передает настроение, и так гораздо выше мотивация, ведь вы уже дали обещание собеседнику, – комментирует Александр Макаров, психолог-консультант, руководитель проектов Профессиональной Психотерапевтической Лиги. – Утро задает эмоциональный фон на весь день. Когда нас будит будильник, мы просыпаемся, чтобы выключить раздражитель. Проснуться от чьих-то добрых слов, напротив, приятно.

Тем, кто хочет будить по утрам, нужно набрать номер 0730. После этого их автоматически переведут на абонента, который ждет звонка для пробуждения. 70% пользователей получат звонок от живого собеседника, в остальных случаях их разбудит робот «Будя».