152 факта нарушения миграционного режима выявлено в Нижнем Тагиле

Отмечено, что с начала 2017 года на учет поставлены 3 339 иностранцев. В основном это уроженцы Узбекистана, Азербайджана и Украины. На территории города регулярно проходят мероприятия по контролю за мигрантами и выявлению граждан, находящихся на территории муниципалитета нелегально.