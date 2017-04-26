152 факта нарушения миграционного режима выявлено в Нижнем Тагиле
26 апреля 2017, 13:40Общество
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В Нижнем Тагиле глава города провел заседание антитеррористической комиссии, на котором обсудил вопросы миграции.
Сюжеты: Нижний Тагил
Отмечено, что с начала 2017 года на учет поставлены 3 339 иностранцев. В основном это уроженцы Узбекистана, Азербайджана и Украины. На территории города регулярно проходят мероприятия по контролю за мигрантами и выявлению граждан, находящихся на территории муниципалитета нелегально.
В текущем году из Нижнего Тагила было выдворено за пределы страны пять человек и еще шестнадцать были депортированы. Всего выявлено 152 факта нарушения миграционного режима.
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