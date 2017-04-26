Генеральная репетиция парада к Дню Победы пройдет в Нижнем Тагиле 4 мая

4 мая тагильчане смогут увидеть торжественное прохождение войсковых частей, сотрудников Росгвардии и органов внутренних дел во время проведения генеральной репетиции парада ко Дню Победы. В этом году в России будет отмечаться 72-я годовщина со дня этого исторического события.