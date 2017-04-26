Генеральная репетиция парада к Дню Победы пройдет в Нижнем Тагиле 4 мая
26 апреля 2017, 15:35Общество
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С 18:00 4 мая в Нижнем Тагиле будет перекрыто движение по проспекту Ленина на участке от проспекта Мира до улицы Первомайской на время проведения генеральной репетиции к параду Победы.
Сюжеты: Нижний Тагил
4 мая тагильчане смогут увидеть торжественное прохождение войсковых частей, сотрудников Росгвардии и органов внутренних дел во время проведения генеральной репетиции парада ко Дню Победы. В этом году в России будет отмечаться 72-я годовщина со дня этого исторического события.
Всего в тренировке мероприятия примут 650 человек, 12 единиц военной техники. 13 парадных расчетов.
Парадным строем перед трибуной пройдут в этот день военнослужащие Тагильской ракетной дивизии, отряда специального назначения «Урал» и другие участники предстоящего мероприятия. Военный парад традиционно откроет армейский автомобиль с ветеранами ВОВ, сообщает администрация Нижнего Тагила.
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