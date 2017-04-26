Грубо нарушивший ПДД водитель маршрутки был наказан полицией благодаря бдительности жителей Нижнего Тагила (ФОТО, ВИДЕО)

О ситуации журналистам TagilCity.ru рассказал добропорядочный водитель, обеспокоенный тем, что, по его мнению, нарушение водителем «ГАЗели» ПДД едва не привело к наезду на пешехода.

Запись с регистратора сделана 3-го апреля в 07:30 на перекрестке Ленина-Мира. Пока я пропускал пешеходов на повороте, «ГАЗель» тридцатого маршрута с государственным номером ВК165, непрерывно сигналя, объехала меня слева, и, чуть не сбив женщину на переходе, водитель совершил поворот со второй полосы сообщил в редакцию TagilCity.ru автомобилист Руслан.

Информация автомобилиста и все материалы незамедлительно были переданы полиции. 26 апреля от ГИБДД пришёл ответ о мерах, применённых к нарушителю.

Госинспекторами отделения технического надзора отдела Государственной Инспекции Безопасности Дорожного Движения Межмуниципального Управления Министерства Внутренних Дел России «Нижнетагильское» проведена проверка, по результатам которой в отношении водителя пассажирской «ГАЗели» с государственным регистрационным знаком ВК165/66 составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.14.1 КоАП РФ сообщил отдел ГИБДД ММУ МВД «Нижнетагильское» журналистам TagilCity.ru.

Видеозапись инцидента от 03.04.2017 года.

Напомним, ранее благодаря бдительности тагильчан и вниманию к ситуации со стороны СМИ, был наказан нарушитель на «ГАЗели», едва не устроивший ДТП в центре Нижнего Тагила.

Благодарю за активную жизненную позицию говорится в письме полицейских в редакцию TagilCity.ru за подписью начальника ГИБДД – Чернова Анатолия Александровича.