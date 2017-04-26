Круглый стол по экологическим и образовательным вопросам пройдёт в Нижнем Тагиле

Круглые столы проводятся для обсуждения острых проблем в экологии Нижнего Тагила. Будет рассматриваться то, как экология представлена в образовательной системе, начиная с дошкольного уровня и заканчивая высшей школой.

На круглых столах происходит обсуждение вопросов и люди приходят к какому-то консенсусу. Это мнение выносится на достояние общественности и властных структур рассказала редакции TagilCity.ru модератор и председатель правления НТМОО «Центр общественных инициатив», член Общественной палаты города Нижний Тагил, председатель Совета НКО Камешкова Татьяна Александровна.

Вопросы для обсуждения:

«Анализ развития экологического образования в РФ»;

«Организация экологического образования в общеобразовательной школе»;

«Перспективы дуальной подготовки педагогов по стандартам WSR в области экологической компетенции»;

«Роль НКО в воспитании экологической культуры»;

«Основные технологии природоохранной деятельности, как важная задача экологического образования».

Если на данный момент не возникло идей, то можно просто прийти послушать другие и, возможно, внести свои корректировки в какуб-либо тему обсуждения. Это общественное мероприятие и вход на него свободный для всех пояснила модератор Камешкова Татьяна Александровна

Мероприятие пройдёт в 15:00 в Центре общественных инициатив по адресу: ул. Карла Маркса, 65.