Мэрия Красноуральска отбирает квартиру у женщины: её дед получил жилье 50 лет назад
26 апреля 2017, 09:15Общество
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В Красноуральске местная жительница Анна может лишиться дома, в котором она прожила всю свою жизнь. Двухкомнатную квартиру получил её дед в 60-ые годы, а теперь муниципалитет хочет забрать жилье назад. На защиту женщины встала прокуратура, пишет Ura.ru.
Так как квартира не было приватизирована, то после смерти матери Анны жилье должно перейти городу. Накануне к Анне домой, где она проживает с 4-летним сыном, пришли представители администрации и велели освобождать квартиру. Они сообщили, что после смерти нанимателя муниципального жилья она не имеет права жить в квартире его родственников.
По мнению прокуратуры, доводы администрации не являются основанием для отъема жилья. Так, согласно ЖК РФ наличие родственной связи «дети-родители» является веским и достаточным основанием для признания гражданина членом семьи.
Иск в интересах Анны был направлен в суд. Прокуратура намерена отстаивать права жительницы Красноуральска.
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