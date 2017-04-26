Мэрия Красноуральска отбирает квартиру у женщины: её дед получил жилье 50 лет назад

Так как квартира не было приватизирована, то после смерти матери Анны жилье должно перейти городу. Накануне к Анне домой, где она проживает с 4-летним сыном, пришли представители администрации и велели освобождать квартиру. Они сообщили, что после смерти нанимателя муниципального жилья она не имеет права жить в квартире его родственников.