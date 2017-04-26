Митинг в память жертв аварии на Чернобыльской АЭС прошёл в Нижнем Тагиле (ФОТО)
26 апреля 2017, 08:10Общество
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В Нижнем Тагиле накануне жители города собрались у памятника участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Со дня аварии прошёл 31 год.
На митинг пришли представители администрации во главе с заместителем мэра по социальной политике Валерием Суровым, люди, ликвидировавшие последствия аварии на месте трагедии, их родные, а также школьники и студенты.
На сегодняшний день в нашем городе проживает 276 горожан, которые помогали на месте аварии. От лица всех отсутствовавших и присутствовавших выступил председатель организации «Союз «Чернобыль» России» Юрий Кокушкин. В завершение митинга тагильчане возложили цветы и поставили памятные свечи, передает пресс-служба мэрии.
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Фото: официальный сайт города
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