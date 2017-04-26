Подари себе горы летом!

17-18 июня всесезонный курорт «Гора Белая» полностью меняет представление о здоровом отдыхе! Это новый формат, настоящий отдых души и тела. Уникальная живописная природа: столетний лес, прозрачный горный воздух, чистейшая артезианская вода – что может быть прекрасней?! Природа сама способствует восстановлению и оздоровлению организма.

Мы посетим Южную вершину, проведем командообразующее мероприятие, поплаваем в бассейне с артезианской водой и будем практиковать йогу на природе! В общем, два дня проведем на свежем воздухе в горах, где спорт гармонично сочетается с отдыхом и расслаблением. Это стоит испытать на себе!