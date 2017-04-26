Весне – дорогу: связисты привели трассы в полную мобильную готовность

Благодаря проведённым работам покрытие превысило 90% и на екатеринбургской кольцевой дороге, по направлениям из Екатеринбурга в Реж, Алапаевск, Невьянск, Нижний Тагил, Серов, Полевской. Вся протяжённость оживленных дорог из Екатеринбурга в Челябинск и Тюмень также обеспечена стабильным сигналом связи.

Для спокойствия многим людям просто необходимы смартфон и доступная для звонка сеть, поэтому «мишенью» связистов становятся не только населённые пункты, но и трассы. В этом году мобильный попутчик будет ловить сигнал на еще большей части дорог отмечает директор по инфраструктуре компании «МегаФон» на Урале Антон Щербаков.

Отправляясь в поездки по России с зеленой сим-картой, путешественников ждет надежный сигнал на 94,5% от общей протяженности транспортных артерий магистрального значения. Это лучший процент покрытия среди других операторов, по данным Роскомнадзора за 1 квартал этого года.