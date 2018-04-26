Бекташян и Левицкий из Нижнего Тагила фигурируют в деле пиарщицы Гофенберг

Напомним, 26 апреля в рамках возбужденных уголовных дел прошел обыск в квартире пиарщицы Валентины Гофенберг.

О принадлежности Бекташяна к делу сообщает «Znak.com», ссылаясь на близкие следствию источники. Он выступил по делу о клевете (второе уголовное дело – о возбуждении ненависти или вражды).

В системе СПАРК Александр Бекташян обозначен как единственный учредитель и руководитель ООО «Алтайское» в Нижнем Тагиле. Выступил заявителем именно этот Бекташян или нет – на данный момент неизвестно.

По данным системы СПАРК, внеплановая проверка департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области в июне 2017 года выявила 3 нарушения со стороны ООО «Алтайское» при строительстве автопаркинга на улице Зари в Нижнем Тагиле. Первое нарушение связано с непредоставлением ООО «Алтайское» актов на проведение части работ. Другие два связаны с нарушением ведения строительного контроля.

Также фигурантом уголовного дела может стать бывший сотрудник УФСБ по Свердловской области Иван Левицкий. Ранее он работал в контрразведке, потом перевелся в отдел в Нижнем Тагиле, из которого уволился в звании майора в 2017 году.

В базе данных системы СПАРК, Левицкий числится в одним из владельцев ИА «TochkaNews.ru». Он владеет 80%-ной долей в ООО «Интехно» (второй долей владеет Валентина Гофенберг). «Интехно» является соучредителем издания «TochkaNews.ru» - 51% принадлежит организации, 49% - главному редактору Дмитрию Фоминцеву.

Источники отмечают, что дела могут быть связаны с публикациями, которые распространяла в своих социальных сетях Гофенберг. В них она выступала с критикой руководства ОМВД Нижнего Тагила и полиции Алапаевска. Часть ее замечаний, считают пользователи, находились на грани этических норм. Также пиарщицу винят в слишком резких высказывания относительно национальности и вероисповедания.

Источники редакции TagilCity.ru сообщают о слухах, согласно которым Гофенберг обманывала своих контрагентов на миллионы рублей.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области сообщили, что обыски в квартире и офисе Гофенберг проводились по постановлению суда. Речь идет об уголовном деле, которое было возбуждено по статье «Клевета».