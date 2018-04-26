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Новости Нижнего Тагила

Две больницы, баня и техникум: 145 пожарных гидрантов в Нижнем Тагиле неисправны

26 апреля 2018, 15:30Добавить новость
Нижний Тагил,ЦГБ №1,гидранты,Русские бани,Горнозаводскоой политехникума,больницы РЖД,Андрей Мишин,пожар
Из 3168 пожарных гидрантов, находящихся в Нижнем Тагиле, 145 неисправны. Почти все они располагаются на территории предприятий, которые в свою очередь не хотят заключать договор с ООО «Водоканал-НТ», чтобы привести гидранты в надлежащее состояние.

Как пояснил начальник отдела гражданской защиты населения Андрей Мишин, заключение договоров с водоканалом не выгодно для предприятий. 

Так, неработающие пожарные гидранты находятся на территории ЦГБ №1, где в 2014 году случился пожар и упал лифт, больницы РЖД в посёлке Старатель, Горнозаводского политехникума (там гидрант демонтирован), а также комплекса «Русские бани». У комплекса 8 деревянных бань общей вместимостью 80 человек, а также несколько гостиничных номеров.

Как пишет ИА «Между строк», территория многих предприятий с нарушениями пожарной безопасности является закрытой, что не дает возможность местным властям следить за восстановлением гидрантов в полной мере.


                                                                       Пожары Нижнего Тагила

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