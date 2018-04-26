Собственники здания с офисами и гостиницей «Солнечная» судятся в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Собственники помещений здания на Липовом тракте, 18 в Нижнем Тагиле судятся из-за перепланировки нежилого помещения. Владимир Трясунов - владелец помещений первого этажа подал в суд на собственников помещений второго этажа: Нину Коренистову, Галину Балуеву, Светлану Промышленникову, Валентину Бойко и Галину Павлову. Спор возник 1,5 года назад, когда первый этаж начало топить коммуникациями гостиницы «Солнечная» со второго этажа.

Здание на Липовом тракте, 18 ранее было швейной фабрикой. После банкротства в 1999 году помещения были раскуплены бизнесменами, либо сдавались в аренду, часть помещений отошла бывшим сотрудницам фабрики. Старое здание было реконструировано: бизнесмены сделали перепланировку, приспосабливая помещения под нужды своего бизнеса.

Владелец нежилых помещений 1 этажа имеет претензии к собственникам и арендаторам площадей, расположенных выше. Он считает, что перепланировка была совершена без разрешительной документации, без согласования с управлением архитектуры. Из-за этого на первом этаже происходит систематическое затопление. Истец считает, что это может привести к обрушению потолка и возгоранию из-за замыкания электропроводки.

Коренистова, Балуева, Промышленникова, Бойко и Павлова проектную документацию на перепланировку своих помещений в управление архитектуры и градостроительства Нижнего Тагила не передавали. Соответствующей документ имеется в распоряжении редакции TagilCity.ru.

Перепланировка была сделана в 2014 году. Помещения приобретались нами в 2016 году, когда уже все было самовольно переделано, без разрешения соответствующих органов. У нас начали происходить подтопления, над нами находятся 6 или 7 санузлов, несанкционированных, без гидроизоляции. Их сделали владельцы гостиницы. Во времена швейной фабрики на месте санузлов был экспериментальный швейный цех, -- рассказал редакции владелец площади на 1 этаже.

На 2 этаже здания расположена гостиница-хостел «Солнечная», помещение реконструировано и запущено в эксплуатацию 3 года назад. Площади у собственников арендует Максим Британов.





По словам предпринимателя с 1 этажа, он пытался решить вопрос на словах, обращался к собственникам 2 этажа, но не нашел взаимопонимания. Тогда было принято решение отстаивать свои права через суд. Редакции были предоставлены документы, касающиеся спора.

Я получал и устные, и письменные ответы. В частности, одна из совладельцев Галина Балуева ответила, что осведомлена о возникшей проблеме. Она пишет, что встречалась с арендатором Британовым и проводила беседы, предлагала исправить недостатки, а именно: усилить гидроизоляцию, чтобы не было протечек. Но на деле осталось все так, как есть, -- поделились соседи-предприниматели с 1 этажа.

Помимо неразрешенной перепланировки соседи с 1 этажа говорят о нарушениях в противопожарном оборудовании гостиницы. Также в распоряжение редакции представителем собственника снизу был предоставлен план эвакуации гостиницы, который не подписан МЧС. На плане в случае ЧС указан путь к теплому переходу 2 этажа, но по факту он приводит в тупик: дверь наружу там заварена.

Управляющая гостиницей «Солнечная» согласилась с тем, что аварийный выход, который указан в плане эвакуации действительно наглухо заварен.

План эвакуации - провокация, да, дверь заварена, такая она была и до нашего въезда на 2 этаж. Основной аварийный выход у нас на 1 этаже за лестницей, он в открытом доступе. Топили мы их всего один раз, когда сорвало шланг, но аварию быстро устранили, -- сообщила управляющая гостиницей Наталья Окань.

Однако подтверждающие документы сотрудники гостиницы не были готовы предоставить оперативно, ссылаясь на подготовку к предстоящему судебному заседанию.



Наталья Окань считает, что все действия собственника нижнего этажа направлены на то, чтобы завладеть 2 этажом.

Все их действия направлены на то, чтобы «отжать» у нас помещение. Гостиница открылась 3 года назад, успешно работает, хорошие отзывы, часто останавливаются спортсмены. Пожарная сигнализация у нас исправна, есть даже антитеррористические ворота, -- говорит управляющая.

25 апреля в гостиницу заехала группа детей-спортсменов из Челябинска, 20 человек были расселены по номерам. Возле здания гостиницы стоит автобус, который привез детей.

Если произойдет замыкание из-за затопления, и как следствие – пожар, то дети могут оказаться в опасности. Работают, ничего не боятся. Мало было нам трагедии в Кемерово, ведь всех проверяли после этого. Запасной аварийный выход на плане наглухо перекрыт. Документы на перепланировку не были переданы в архитектуру, проекта у гостиницы на сегодняшний день нет, пожарная сигнализация не в порядке. А там – дети, -- возмущается представитель истца.



По мнению сторон спора о правомерности перепланировки, им еще неоднократно придется встретиться в суде. Именно ему и предстоит установить, являются ли изменения в здании законными. Редакция TagilCity.ru следит за развитием событий.