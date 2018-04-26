Колонна велосипедистов проедет по Нижнему Тагилу в рамках пробега «ПораНаВел»

Участники должны будут преодолеть дистанцию в 9,1 километра. Маршрут пробега проходит по центру города, Красному Камню и Вые. Регистрация велосипедистов начинается в 10:00 на парковке за КДК «Современник». Старт велопробега назначен на 12:30 и завершится пробег к 16:00. К участию допускаются лица не младше 14-ти лет.

В этом году велопробег пройдет уже в юбилейный пятый раз. На сегодня предварительную регистрацию прошли 270 человек, но организаторы надеются, что при хорошей погоде в пробеге примут участие около 400 велосипедистов.

В «ПораНаВел-2018» примут участие и велосипедисты из других городов - Нижней Туры, Краснотурьинска и Екатеринбурга. За их безопасностью будут следить 36 волонтеров.

Также участников пробега ждут конкурсы на лучший велокостюм, владение велосипедом и знание ПДД, а в лотерее по индивидуальным номерам участников разыграют главный приз - новый велосипед, сообщает АН «Между строк».