Обыск в рамках уголовного дела прошел в екатеринбургской квартире Валентины Гофенберг

В Екатеринбурге в квартире пиарщицы Валентины Гофенберг в рамках возбужденных уголовных дел прошел обыск.

Следователи изъяли из квартиры Гофенберг электронные носители и документы. Доставить на допрос женщину не удалось. По словам соседей пиарщицы, после того, как правоохранители провели обыск, она закрылась в квартире и отказалась открыть дверь, выкрикивая оскорбления.



Анонимный источник сообщил АН «Между строк», что уголовные дела по статье «Клевета» возбуждены по заявлению гражданского лица из Нижнего Тагила, ставшего фигурантом одного из материалов на анонимном канале Гофенберг. Возможно, заявление написал начальник тагильской полиции Ибрагим Абдулкадыров, пишет телеграм-канал «Сказы Бажова».



Деловым партнером Гофенберг является главред издания «Точка Ньюс» Дмитрий Фоминцев, который отказался впускать полицейских к себе домой.