Обыск в рамках уголовного дела прошел в екатеринбургской квартире Валентины Гофенберг

Следователи изъяли из квартиры Гофенберг электронные носители и документы. Доставить на допрос женщину не удалось. По словам соседей пиарщицы, после того, как правоохранители провели обыск, она закрылась в квартире и отказалась открыть дверь, выкрикивая оскорбления.