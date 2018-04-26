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Новости Нижнего Тагила

Уроки пожарной безопасности и эвакуация прошли в Серебрянке и Верхней Ослянке (ФОТО)

26 апреля 2018, 19:45Добавить новость
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В поселках Серебрянка и Верхняя Ослянка под Нижним Тагилом сотрудники центра защиты населения провели профилактические рейды.

Школу №11 с. Серебрянка посетила методист поисково-спастельной службы Иванова О.И. и провела с учениками и учителями беседу на тему «Правила пожарной безопасности». Акцент был сделан на правилах эвакуации из помещений и на том, какую информацию нужно обязательно сообщить при обращении в дежурную часть. Также в школе прошла учебная эвакуация. По итогам эвакуации руководству школы указали на удачные и неудачные моменты прошедшей тренировки.

Специалисты отдела мероприятий гражданской обороны провели в Серебрянке и Верхней Ослянке рейд по установке пожарных извещателей в частных домах, в которых живут многодетные семьи. Также сотрудники Центра защиты населения объяснили жителям этих домов, как пользоваться извещателями, и выдали памятки с информацией о противопожарной безопасности.

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Фото: МБУ «Центр защиты  населения и территории г.Н.Тагил»
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