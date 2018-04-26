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Новости Нижнего Тагила

Псевдомодель из Североуральска во время переписки выманила у поляка 8 млн рублей

26 апреля 2018, 12:20Добавить новость
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К 2 годам колонии приговорена жительница пос. Калья г. Североуральска, которая обманом похитила у поляка более 8 млн рублей, выдавая себя за модель.

В марте 2015 года женщина зарегистрировалась на сайте знакомств под чужим именем и разместила там фото зарубежной модели. Выдавая себя за нее, женщина познакомилась с гражданином Польши.

В ходе общения через интернет и по телефону псевдомодель узнала, что он одинок и обеспечен финансово.

Во время их общения свердловчанка рассказывала ему о том, что она попала в автомобильную аварию, что у нее заболела и умерла мама, что ее родственники оказались задержаны полицейскими незаконно и т. д. Для решения своих проблем просила поляка деньги в долг.

Потерпевший перевел мошеннице более 8 млн. рублей. Деньги поступали как на ее счета, так и на счета знакомых и родственников женщины.

По решению суда псевдомодель приговорена к 2 годам лишения свободы и штрафу в размере 500 тыс. рублей. Иск потерпевшего мужчины удовлетворен судом на сумму более 6,8 млн. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Мошенники предлагают жителям Нижнего Тагила денежные начисления по номеру СНИЛС.

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