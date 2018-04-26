Самолет пропавшего во время ВОВ тагильчанина найден в Краснодарском крае (ВИДЕО)

Самолет был обнаружен поисковым отрядом «Кубанский плацдарм». Сержант Дмитрий Детков не вернулся с боевого вылета 29 августа 1942 года. Самолет оказался сбитым рядом с селом Апшеронское в Краснодарском крае (сейчас - город Апшеронск), пилот считался пропавшим без вести.