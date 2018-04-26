Самолет пропавшего во время ВОВ тагильчанина найден в Краснодарском крае (ВИДЕО)

В начале апреля 2018 года поисковый отряд сообщил об обнаружении советского самолета Ил-2, за штурвалом которого во время Великой Отечественной войны находился тагильчанин Дмитрий Николаевич Детков.

Самолет был обнаружен поисковым отрядом «Кубанский плацдарм». Сержант Дмитрий Детков не вернулся с боевого вылета 29 августа 1942 года. Самолет оказался сбитым рядом с селом Апшеронское в Краснодарском крае (сейчас - город Апшеронск), пилот считался пропавшим без вести.





Поисковики намерены найти родственников тагильчанина. Согласно архивным данным, семья Деткова жила в Нижнем Тагиле по адресу улица Дзержинскго, 40, сообщает «Тагил-ТВ».





Видео: «Тагил-ТВ»