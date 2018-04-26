USD 62.60 + 0.85
EUR 76.18 + 0.85
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

«Факты невиновности знать запрещено»: тагильчанин просит помощи у президента (ВИДЕО)

26 апреля 2018, 16:55Добавить новость
закон,Нижний Тагил,Сергей Бычков,суд присяжных,Владимир Путин,обращение,судья,Екатеринбург,свердловский областной суд

Тагильчанин Сергей Бычков обратился к президенту Владимиру Путину после очередного судебного заседания по делу об убийстве 20-летней давности. После 2 лет в СИЗО мужчина пытается донести факты о своей невиновности присяжным. Но, по его словам, судья не дает рассказывать эти данные присяжным.

В своем обращении Сергей Бычков рассказывает историю своего заключения под стражу, о ходе следствия и судебном процессе. Он рассказывает, что за один день на показаниях «штатных» свидетелей следственного комитета – Кайля и Сидорова, известных по делу вице-мэра Екатеринбурга Контеева, - было сфабриковано еще одно дело.

Я не знал, как доказать, что даже не понимаю, о чем идет речь. Я просил проверить на полиграфе мою непричастность к жуткому преступлению, -- рассказывает Сергей.

 

Почти 2 года Сергей провел в следственном изоляторе Екатеринбурга пока шло следствие по преступлению, которое по словам Сергея, он не совершал.

 

Читать подробно об истории Сергея Бычкова

 

Пытаясь реализовать свое право на суд присяжных, Сергей столкнулся с несправедливостью – судья Денис Меледин пытался заставить Сергея отказаться от защитников и назначил своего адвоката.

Каждое слово защитников о моей невиновности обрывалось. Факты, подтверждающие мою невиновность, как оказалось, было запрещено знать присяжным, -- говорит Сергей.

 

Сталкиваясь с несправедливостью, Сергей Бычков обратился к Владимиру Путину и просит рассмотреть его обращение в качестве заявления об отводе судьи Меледина от рассмотрения его уголовного дела.

 

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,

Читайте также:

Участники громкого процесса из Нижнего Тагила усмотрели давление на присяжных
22 апреля, 13:15
16 4
Бомж попадёт под суд Нижнего Тагила за кражи в пассажирских поездах
20 марта, 09:30
0 1
Двое судей из Нижнего Тагила ушли в отставку
2 февраля, 22:10
10 4

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 619
Подписаться на новости