«Факты невиновности знать запрещено»: тагильчанин просит помощи у президента (ВИДЕО)

Тагильчанин Сергей Бычков обратился к президенту Владимиру Путину после очередного судебного заседания по делу об убийстве 20-летней давности. После 2 лет в СИЗО мужчина пытается донести факты о своей невиновности присяжным. Но, по его словам, судья не дает рассказывать эти данные присяжным.

В своем обращении Сергей Бычков рассказывает историю своего заключения под стражу, о ходе следствия и судебном процессе. Он рассказывает, что за один день на показаниях «штатных» свидетелей следственного комитета – Кайля и Сидорова, известных по делу вице-мэра Екатеринбурга Контеева, - было сфабриковано еще одно дело.





Я не знал, как доказать, что даже не понимаю, о чем идет речь. Я просил проверить на полиграфе мою непричастность к жуткому преступлению, -- рассказывает Сергей.

Почти 2 года Сергей провел в следственном изоляторе Екатеринбурга пока шло следствие по преступлению, которое по словам Сергея, он не совершал.

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Пытаясь реализовать свое право на суд присяжных, Сергей столкнулся с несправедливостью – судья Денис Меледин пытался заставить Сергея отказаться от защитников и назначил своего адвоката.





Каждое слово защитников о моей невиновности обрывалось. Факты, подтверждающие мою невиновность, как оказалось, было запрещено знать присяжным, -- говорит Сергей.

Сталкиваясь с несправедливостью, Сергей Бычков обратился к Владимиру Путину и просит рассмотреть его обращение в качестве заявления об отводе судьи Меледина от рассмотрения его уголовного дела.