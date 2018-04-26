Срок полномочий депутатов Молодежной Думы Нижнего Тагила продлен до пяти лет

Также изменятся названия профильных комиссий. Одна будет взаимодействовать с вузами и сузами, вторая - с образовательными учреждениями, третья будет работать с молодежными организациями.

Второй созыв Молодежной Думы был сформирован в июне 2017 года. В нее вошли 28 депутатов - предприниматели, представители предприятий, студенты высших и средних учебных заведений.

Молгордума инициировала несколько проектов по благоустройству города, улучшению экологии, патриотическому воспитанию.

Этой весной молодые депутаты также планируют провести городские субботники и акции по очистке близлежащих лесов, пишет «Тагильский рабочий».