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Срок полномочий депутатов Молодежной Думы Нижнего Тагила продлен до пяти лет
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Срок полномочий депутатов Молодежной Думы Нижнего Тагила продлен до пяти лет

26 апреля, 20:20Общество
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