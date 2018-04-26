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Новости Нижнего Тагила

Срок полномочий депутатов Молодежной Думы Нижнего Тагила продлен до пяти лет

26 апреля 2018, 20:20Добавить новость
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26 апреля депутаты городской Думы Нижнего Тагила приняли решение продлить временные полномочия Молодежной Думы. Теперь после избрания молодые депутаты будут работать на три года больше, то есть пять лет. Также изменятся названия профильных комиссий. Одна будет взаимодействовать с вузами и сузами, вторая - с образовательными учреждениями, третья будет работать с молодежными организациями.

Второй созыв Молодежной Думы был сформирован в июне 2017 года. В нее вошли 28 депутатов - предприниматели, представители предприятий, студенты высших и средних учебных заведений.

Молгордума инициировала несколько проектов по благоустройству города, улучшению экологии, патриотическому воспитанию. 

Этой весной молодые депутаты также планируют провести городские субботники и акции по очистке близлежащих лесов, пишет «Тагильский рабочий».
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