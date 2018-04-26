Уроки пожарной безопасности и эвакуация прошли в Серебрянке и Верхней Ослянке (ФОТО)

Школу №11 с. Серебрянка посетила методист поисково-спастельной службы Иванова О.И. и провела с учениками и учителями беседу на тему «Правила пожарной безопасности». Акцент был сделан на правилах эвакуации из помещений и на том, какую информацию нужно обязательно сообщить при обращении в дежурную часть. Также в школе прошла учебная эвакуация. По итогам эвакуации руководству школы указали на удачные и неудачные моменты прошедшей тренировки.