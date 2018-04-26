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Новости Нижнего Тагила

Венгерская копания хочет забрать себе концессию на водоснабжение Нижнего Тагила

26 апреля 2018, 21:40Добавить новость
Нижний Тагил,Носов,концессия,водоснабжение,вода,очистка воды,водохранилища
Российско-венгерское АО «Уральская водная компания» обратилось с просьбой к правительству РФ признать УВК единственным исполнителем проекта по модернизации водоснабжения Нижнего Тагила. Представители компании недовольны, что мэрия города рассматривает и другие организации на предмет заключения концессионного договора.   Помимо УВК администрация Нижнего Тагила отобрала еще три заявки на концессию по модернизации очистных сооружений Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ. Сергей Носов отвел месяц на подготовку к конкурсу. Еще полгода после этого уйдет на проведение отбора. 

Представители УВК считают, что такой сдвиг сроков превратит проект из социального в коммерческий. По их словам, компания готова немедленно приступить к выполнению работ.  

Также представители компании в подтверждении, что именно УВК должна модернизировать водоснабжение в Нижнем Тагиле, заявляют, что президент РФ Владимир Путин одобрил их проект во время визита 6 марта, пишет ИА «Все новости».
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