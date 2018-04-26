Венгерская копания хочет забрать себе концессию на водоснабжение Нижнего Тагила

«Уральская водная компания» обратилось с просьбой к правительству РФ признать УВК единственным исполнителем проекта по модернизации водоснабжения Нижнего Тагила. Представители компании недовольны, что мэрия города рассматривает и другие организации на предмет заключения концессионного договора.