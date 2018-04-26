Венгерская копания хочет забрать себе концессию на водоснабжение Нижнего Тагила

Помимо УВК администрация Нижнего Тагила отобрала еще три заявки на концессию по модернизации очистных сооружений Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ. Сергей Носов отвел месяц на подготовку к конкурсу. Еще полгода после этого уйдет на проведение отбора.

Представители УВК считают, что такой сдвиг сроков превратит проект из социального в коммерческий. По их словам, компания готова немедленно приступить к выполнению работ.

Также представители компании в подтверждении, что именно УВК должна модернизировать водоснабжение в Нижнем Тагиле, заявляют, что президент РФ Владимир Путин одобрил их проект во время визита 6 марта, пишет ИА «Все новости».