Венгерская копания хочет забрать себе концессию на водоснабжение Нижнего Тагила
26 апреля, 21:40Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Российско-венгерское АО «Уральская водная компания» обратилось с просьбой к правительству РФ признать УВК единственным исполнителем проекта по модернизации водоснабжения Нижнего Тагила. Представители компании недовольны, что мэрия города рассматривает и другие организации на предмет заключения концессионного договора.
Сюжеты: Нижний Тагил
Помимо УВК администрация Нижнего Тагила отобрала еще три заявки на концессию по модернизации очистных сооружений Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ. Сергей Носов отвел месяц на подготовку к конкурсу. Еще полгода после этого уйдет на проведение отбора.
Представители УВК считают, что такой сдвиг сроков превратит проект из социального в коммерческий. По их словам, компания готова немедленно приступить к выполнению работ.
Также представители компании в подтверждении, что именно УВК должна модернизировать водоснабжение в Нижнем Тагиле, заявляют, что президент РФ Владимир Путин одобрил их проект во время визита 6 марта, пишет ИА «Все новости».
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей