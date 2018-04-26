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Новости Нижнего Тагила

Замена теплотрасс в районах Нижнего Тагила завершится к середине июня (ВИДЕО)

26 апреля 2018, 06:35Добавить новость
город,жкх,Нижний Тагил,ребенок,Свердловская область,благоустройство,трубы,теплотрасса
Жители нескольких кварталов техпосёлка Нижнего Тагила начали жаловаться на то, что из кранов бежит чёрная вода с резким запахом. Правда, на следующий день сохранился только запах, а вода стала кристально чистой. Причина заключалась в том, что ресурсные организации проводят ремонт и замену теплотрасс.

Замена водоинженерных сетей будет проходить в 9 кварталах техпосёлка, которые попали в программу благоустройства города.

Уже идёт процесс замены водных сетей на трубах разного диаметра, обновляется участок протяженностью 440 метров, сообщает «Тагил-ТВ». Работы на Технической-Кутузова-Металлургов закончатся к 9 мая. Весь процесс замены теплотрасс планируется завершить к середине июня.


Напомним, что также в Нижнем Тагиле с 2018 по 2022 год будут благоустроены 18 общественных территорий.


Видео: «Тагил-ТВ»
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