Замена теплотрасс в районах Нижнего Тагила завершится к середине июня (ВИДЕО)

Замена водоинженерных сетей будет проходить в 9 кварталах техпосёлка, которые попали в программу благоустройства города.



Уже идёт процесс замены водных сетей на трубах разного диаметра, обновляется участок протяженностью 440 метров, сообщает «Тагил-ТВ». Работы на Технической-Кутузова-Металлургов закончатся к 9 мая. Весь процесс замены теплотрасс планируется завершить к середине июня.



Напомним, что также в Нижнем Тагиле с 2018 по 2022 год будут благоустроены 18 общественных территорий.





Видео: «Тагил-ТВ»