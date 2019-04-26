Бывший президент СССР Михаил Горбачев госпитализирован
Сегодня, 09:40ОбществоФото: Официальный сайт Кремля
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Москве госпитализирован бывший президент СССР Михаил Горбачев, сообщает ТАСС.
Горбачев должен был приехать на премьерный показ фильма о своей жизни, однако не смог посетить мероприятие, так как попал в больницу. Показом картины Вернера Херцога и Андре Сингера завершился 41-й московский кинофестиваль.
О том, что Горбачев не смог приехать из-за госпитализации, сообщил Андре Сингер.
Он находится в больнице, не очень хорошо себя чувствует. Врачи не разрешили ему приехать,сказал сорежиссер.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей