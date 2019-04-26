Бывший президент СССР Михаил Горбачев госпитализирован

Горбачев должен был приехать на премьерный показ фильма о своей жизни, однако не смог посетить мероприятие, так как попал в больницу. Показом картины Вернера Херцога и Андре Сингера завершился 41-й московский кинофестиваль.

О том, что Горбачев не смог приехать из-за госпитализации, сообщил Андре Сингер.