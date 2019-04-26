Екатеринбурженка отсудила у «Чкаловского ДЭУ» 158 тысяч за порчу авто

Жительница Екатеринбурга в сентябре 2018 года на своем автомобиле NISSAN Juke на перекрестке улицы Лезгинской и переулка Режимного наехала на бетонные трубы, залитые асфальтом. В результате этого автомобиль получил механические повреждения, сумма ущерба составила 137 тысяч рублей.

Женщина с иском обратилась в районный суд, попросив взыскать с МБУ «Чкаловское ДЭУ», занимающиеся обслуживанием данного участка, компенсацию расходов на ремонт автомобиля в размере 137 тысяч рублей. А также горожанка просила взыскать расходы по оплате услуг эксперта - 6,3 тысячи рублей, услуг представителя – 15 тысяч рублей, а также компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей. Исковые требования были удовлетворены частично (без компенсации морального вреда).

Представитель ответчика не согласился с решением суда и обратился в вышестоящую инстанцию. Свердловский областной суд установил, что эксплуатационное состояние дороги не соответствовало нормам и требованиям, кроме того, состояние дорожного полотна находится в прямой причинно-следственной связи с произошедшем ДТП, повлекшим повреждение автомобиля.