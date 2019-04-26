Экс-чиновник лишил известного тагильского бизнесмена руководящего поста

Партнеры обвиняют Льва Мордвова в неэффективности, но сам бизнесмен считает решение незаконным и готов бороться за своё детище.

Во-первых, меня не было в городе. Собрание было нелегитимно, незаконно. Там было всего двое из семи членов правления. Кытманов (один из учредителей, руководитель ритуального агентства «Реквием». Прим. ред.) отказался [голосовать], я был в командировке, другие не пришли. Поэтому то, что они там провели, — это ерунда, самодеятельность одного из товарищей, прокомментировал TagilCity.ru Лев Мордвов.

Бизнесмен стоял у истоков создания некоммерческого партнерства, созданного для помощи и лоббирования интересов местных предпринимателей. Мордвов называет организаторами «заговора» против него двух других членов правления — Леонида Нургалеева и Светлану Горину.

Зачем им надо захватить «Дом предпринимателя»? Выйдете из него и откройте своё!возмущается Мордвов.

Леонид Нургалеев говорит, что никакого заговора не было — члены организации просто устали от бездействия экс-председателя.

Фактически всю работу по организации каких-либо мероприятий, поездок взвалил на себя Владимир Поздняков — обычный член «Дома предпринимателя». Он же осуществлял юридическую и иную помощь всем, кто за ней обращался,сказал TagilCity.ru Леонид Нургалеев.

По словам члена правления, причиной внезапного собрания без Льва Мордвова стал вопрос об аренде помещения, которое организация на безвозмездной основе получила от администрации города в «депутатском центре» на Красноармейской, 44. Срок аренды истекает в апреле, говорит Нургалеев, а бывший председатель вопросом не занимался, поэтому члены организации взяли инициативу на себя.

Договор заключали ещё с бывшим градоначальником, поэтому остро встал вопрос о его пролонгации или поиске другого помещения, добавил Нургалеев.

Члены «Дома предпринимателя» решили, что с этими обязанностями лучше всех справится Владимир Поздняков, несколько лет курировавший в тагильской мэрии промышленную политику и развитие предпринимательства.

Поздняков объяснил, что причиной перевыборов руководителя стало, в том числе, нежелание Льва Мордвова отчитываться о проделанной им работе. Согласно уставу организации, такой отчёт должен сдаваться председателем ежегодно.

Льву Евгеньевичу Мордвову просто нечего было доложить предпринимателям, и он послал на собрание вместо себя своих адвокатов.говорит Поздняков.

Мордвов утверждает, что о собрании его должны были уведомить за 30 дней, а о повестке дня он не знал вовсе. О самом мероприятии бизнесмен якобы узнал накануне, уже не мог перенести заранее спланированную поездку в Москву, поэтому послал вместо себя на «незаконное собрание» адвокатов.

Владимир Поздняков говорит, что собрание нельзя считать незаконным — в голосовании за переизбрание председателя принимали участие 11 из 15 членов «Дома предпринимателя», в том числе четыре из семи учредителей.

Против назначения меня новым председателем проголосовали только адвокаты Льва Евгеньевича. За мою кандидатуру отдали голоса все остальные, в том числе учредители «Дома предпринимателя» Леонид Нургалеев, Светлана Горина, Андрей Хохлов и Николай Кытманов. Последний, кстати, заявил, что несмотря на перевыборы, Мордвов всё равно должен отчитаться за все предыдущие периоды,говорит Владимир Поздняков.

Николай Кытманов, который, по словам Позднякова, согласился поменять председателя, а по словам Мордвова — не голосовал, от комментариев отказался. При этом бизнесмен добавил, что вообще планирует выйти из «Дома предпринимателя» в силу большой занятости.

Поздняков планирует реформировать организацию, подготовить программу действий на 2019–2020 годы, чтобы «реально работать для предпринимателей». Лев Мордвов уверен в своей правоте и планирует вернуть себе пост законными способами.