Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Экс-чиновник лишил известного тагильского бизнесмена руководящего поста
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d0%a4%d0%be%d1%82%d0%be+%d0%9c%d0%be%d1%80%d0%b4%d0%b2%d0%be%d0%b2+%d0%9b%d0%95211

Экс-чиновник лишил известного тагильского бизнесмена руководящего поста

Сегодня, 19:42ОбществоФото: официальный сайт "Партии роста"
Читайте
также
76% не интересуются гордумой, а каждый второй не знает ни одного депутата
Как малому бизнесу продвигать новые товары и сезонную продукцию
Экс-депутат Госдумы попросил Трампа спасти тагильский госпиталь Тетюхина