Главврач Каменска-Уральского арестован на два месяца по делу о взятке
Сегодня, 22:08ОбществоФото: pxhere.com
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Главному врачу детской городской больницы Каменска-Уральского Сергею Гультяеву, которого 24 апреля задержали по подозрению во взяточничестве, избрана мера пресечения в виде ареста, сообщает Ура.ру.
Следующие два месяца Сергей Гультяев проведёт в СИЗО. Эту меру пресечения назначил Синарский районный суд Каменска-Уральского после рассмотрения материалов следствия.
Напомним, главного детского врача подозревают в получении взятки на сумму в 3 млн 750 тыс. рублей. После задержания у него на рабочем месте и дома прошли обыски. Следственный комитет России по Свердловской области возбудил уголовное дело.
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