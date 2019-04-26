Главврач Каменска-Уральского арестован на два месяца по делу о взятке

Следующие два месяца Сергей Гультяев проведёт в СИЗО. Эту меру пресечения назначил Синарский районный суд Каменска-Уральского после рассмотрения материалов следствия.

Напомним, главного детского врача подозревают в получении взятки на сумму в 3 млн 750 тыс. рублей. После задержания у него на рабочем месте и дома прошли обыски. Следственный комитет России по Свердловской области возбудил уголовное дело.