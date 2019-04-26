Мэрия Екатеринбурга разместит школьников в бывшем офисе «Сбербанка»
Сегодня, 13:53ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Мэрия Екатеринбурга выкупила бывший офис «Сбербанка» и намерена разместить там школьников, пишет интернет-издание ZNAK.
Сюжеты: Екатеринбург
Мэрия Екатеринбурга выкупила бывший офис «Сбербанка» на улице Мамина-Сибиряка, 41. В здании - три этажа, общая площадь - 1,3 тысячи квадратных метров. Объект приобретен за 24 миллиона рублей.
Выкупленное здание планируется использовать для размещения учащихся школы № 30, которая нуждается в расширении из-за растущего числа учеников.
Ранее здание офиса «Сбербанка» предлагалось в аренду за полмиллиона рублей в месяц.
Напомним, что в этом году в первые классы записано рекордное число учеников, в связи с этим мэрия Екатеринбурга оперативно ищет пути решения проблемы с размещением детей. Среди возможных способов решения - строительство новых школ, а также выкуп помещений, пригодных для размещения образовательных учреждений.
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