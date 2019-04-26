Прапорщик из Екатеринбурга стала «Красой Росгвардии»
Сегодня, 18:52ОбществоФото: пресс-служба Росгвардии
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Анна Храмцова из Екатеринбурга стала «Красой Росгвардии». За титул вместе с екатеринбурженкой боролись более 1000 претенденток, сообщает пресс-служба ведомства.
Сюжеты: Екатеринбург
Участницам конкурса предлагалось рассказать о себе, своей работе и достижениях в интересной форме. Также девушкам нужно было презентовать фотографии, на которых были бы отражены их увлечения.
Отборочный тур проходил в регионах, затем фотографии были размещены на официальном сайте Росгвардии, на котором было объявлено голосование за участниц. За Анну проголосовали более 57 тысяч человек.
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