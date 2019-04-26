Тагильский журналист, «уволивший» Диденко с поста мэра, отмечает 70-летие

Юбиляр родился в 1949 году, после школы получил высшее образование, закончив Свердловский государственный пединститут. В журналистике работает с 1985 года: сначала заведующим экономическим отделом в газете Пригородного района «За победу!», а с 1990 года становится обозревателем в газете «Тагильский рабочий».

В нулевые «Тагильский рабочий» передают в муниципальный «Тагил-пресс», газету начинают жестко цензурировать под руководством начальника управления информации мэрии Александра Соловьева. В 2006 году Валерий Климцев, Вероника Чернявская и еще несколько учредителей создают газету «Тагилка», которая тут же становится главным независимым СМИ города. В «Тагилку» пишут и опытные авторы, такие как Михаил Золотухин или Герман Агеносов, так и начинающие журналисты — например, сегодняшние директор и главред агентства «Между строк» Егор Бычков и Наталья Вахонина.

Валерий Климцев становится одним из главных критиков Николая Диденко, раскрывая коррупционные схемы в администрации города. Во многом на статьях и расследования Климцева в 2008 году начинается уже открытое противостояние команды Диденко, а также градообразующих предприятий и гордумы под руководством Валентины Исаевой, которая через несколько месяцев становится мэром.

Председатель Нижнетагильского союза журналистов Елена Дроздова считает, что работы Валерия Климцева, его принципиальность и профессионализм, воспитали не одно поколение журналистов.

Хочу пожелать Валерию Дмитриевичу творческих успехов. Потому что находиться в активном поиске интересных тем, фактов — это для журналиста Климцева нормальное состояние. А тогда и здоровье у него будет, если он в поиске, если реализуются все его творческие планы, если читатели получают от него информацию, которую он так скрупулезно собирает для них,говорит Елена Дроздова.

В 2011 Валерий Климцев основал собственное печатное издание «Тагильский вариант». Сейчас журналист сотрудничает с агентством «Новый город».