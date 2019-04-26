Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Тагильский журналист, «уволивший» Диденко с поста мэра, отмечает 70-летие
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
10%284%29

Тагильский журналист, «уволивший» Диденко с поста мэра, отмечает 70-летие

Сегодня, 17:15ОбществоАнна ГригорьеваФото: «Тагильский вариант»
Читайте
также
76% не интересуются гордумой, а каждый второй не знает ни одного депутата
Как малому бизнесу продвигать новые товары и сезонную продукцию
Экс-депутат Госдумы попросил Трампа спасти тагильский госпиталь Тетюхина