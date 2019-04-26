Цуканов уличил уральских борцов с коррупцией в неэффективной работе

Цуканов на заседании профильного комитета сообщил, что работа антикоррупционных подразделений при исполнительной власти регионов идет неэффективно. Полпред отметил, что в антикоррупционных структурах работают около двух тысяч сотрудников, каждый двадцатый сотрудник занимается непосредственно вопросами противодействия коррупции. При этом, на каждого борца с коррупцией приходится примерно четыре материала в год. По мнению полпреда, цифра слишком мала, чтобы уверенно говорить об эффективности работы сотрудников.

Также была отмечена неэффективная работа антикоррупционных комиссий регионов Урала.

В регионах уральского округа работает более тысячи антикоррупционных комиссий, средняя нагрузка на комиссию — чуть больше пяти материалов в год. Большинство из них касалось представления неполных имущественных сведений, конфликт интересов — лишь в 55 случаях,резюмировал полпред.