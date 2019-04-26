Цуканов уличил уральских борцов с коррупцией в неэффективной работе
Полпред президента России в УрФО Николай Цуканов уличил в неэффективной работе уральских борцов с коррупцией, пишет интернет-издание ZNAK.
Цуканов на заседании профильного комитета сообщил, что работа антикоррупционных подразделений при исполнительной власти регионов идет неэффективно. Полпред отметил, что в антикоррупционных структурах работают около двух тысяч сотрудников, каждый двадцатый сотрудник занимается непосредственно вопросами противодействия коррупции. При этом, на каждого борца с коррупцией приходится примерно четыре материала в год. По мнению полпреда, цифра слишком мала, чтобы уверенно говорить об эффективности работы сотрудников.
Также была отмечена неэффективная работа антикоррупционных комиссий регионов Урала.
В регионах уральского округа работает более тысячи антикоррупционных комиссий, средняя нагрузка на комиссию — чуть больше пяти материалов в год. Большинство из них касалось представления неполных имущественных сведений, конфликт интересов — лишь в 55 случаях,резюмировал полпред.
Например, в Югре в ходе проверки было установлено, что заместитель главы Нягани по ЖКХ осуществляет коммерческую деятельность, связанную со спецификой своей работы. При этом, несмотря на очевидность конфликта интересов, как отметил Цуканов, материалы на комиссию были вынесены только после вмешательства прокуратуры.