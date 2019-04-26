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Уголовное дело заведено на экс-директора школы в Белоярском ГО
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Уголовное дело заведено на экс-директора школы в Белоярском ГО

Сегодня, 15:33ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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