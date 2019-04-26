В Богдановиче организация оставила детей уволенного работника без алиментов
В Богдановиче ООО Проектно-кадастровое бюро «Кронос» после увольнения сотрудника не начислило алименты двум его несовершеннолетним детям, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Прокуратура установила, что в феврале 2019 года директор ООО Проектно-кадастровое бюро «Кронос» уволил одного из сотрудников. Ежемесячно из зарплаты данного работника начислялись алименты на содержание двух его несовершеннолетних детей.
После увольнения работодатель нарушил трудовой кодекс и не произвел начисление и выплату заработной платы. Также не были начислены алименты несовершеннолетним детям уволенного.
После проведения проверки в отношении директора было возбуждено административное дело по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ. В адрес директора организации было внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства и законодательства об исполнительном производстве.
Компания произвела расчет зарплаты сотруднику, из которой были удержаны средства для перечисления алиментов на несовершеннолетних детей работника.