В Богдановиче организация оставила детей уволенного работника без алиментов

Прокуратура установила, что в феврале 2019 года директор ООО Проектно-кадастровое бюро «Кронос» уволил одного из сотрудников. Ежемесячно из зарплаты данного работника начислялись алименты на содержание двух его несовершеннолетних детей.

После увольнения работодатель нарушил трудовой кодекс и не произвел начисление и выплату заработной платы. Также не были начислены алименты несовершеннолетним детям уволенного.

После проведения проверки в отношении директора было возбуждено административное дело по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ. В адрес директора организации было внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства и законодательства об исполнительном производстве.