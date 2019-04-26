В Екатеринбурге на площади 1905 года разрешили строить метро и парковки

Приказ о внесении изменений в план границ объекта культурного наследия был подписан Управлением госохраны объектов культурного наследия Свердловской области 24 апреля. Согласно документу, на территории площади 1905 года разрешено размещение подземных инфраструктурных объектов. В частности, веток метро, паркингов и переходов.

Помимо этого, на площади разрешено размещать памятники и объекты, связанные с культурой и историей, рекламные стенды и щиты на время проведения мероприятий, архитектурную подсветку и временные конструкции.