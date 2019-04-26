В Екатеринбурге на площади 1905 года разрешили строить метро и парковки
На главной площади Екатеринбурга правительство Свердловской области разрешило строить метро и подземные парковки, соответствующий документ размещен на сайте правительства региона.
Приказ о внесении изменений в план границ объекта культурного наследия был подписан Управлением госохраны объектов культурного наследия Свердловской области 24 апреля. Согласно документу, на территории площади 1905 года разрешено размещение подземных инфраструктурных объектов. В частности, веток метро, паркингов и переходов.
Помимо этого, на площади разрешено размещать памятники и объекты, связанные с культурой и историей, рекламные стенды и щиты на время проведения мероприятий, архитектурную подсветку и временные конструкции.
На площади 1905 года запрещено возводить наземные объекты капитального строительства, прокладывать коммуникации разрешено только под землей, запрещено проводить несогласованные земляные работы, а также нарушать внешний облик площади.