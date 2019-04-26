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В Екатеринбурге на площади 1905 года разрешили строить метро и парковки
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Екатеринбурге на площади 1905 года разрешили строить метро и парковки

Сегодня, 10:08ОбществоФото: Скриншот с онлайн-камеры ТТК
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