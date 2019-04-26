В Екатеринбурге на Ural Music Night 2019 выступят «Запрещенные барабанщики»
Сегодня, 14:48ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге организаторы объявили имена хэдлайнеров фестиваля Ural Music Night 2019. На концерте выступят «Запрещенные барабанщики», сообщает «Областная газета».
Сюжеты: Екатеринбург
На одной из сцен с самой высокой концентрацией хэдлайнеров – на сцене BY на Плотинке – выступят Рита Дакота, группа «Ромарио», финалист шоу «Песни» на ТНТ Максим Свобода.
На хип-хоп площадке у башни «Исеть» исполнят свои песни команда ЛСП и Трио Кондаков-Волков-Багдасарьян.
Также на фестиваль прибудет коллектив Bohemian Bards из Чехии. Ранее сообщалось, что в фестивале примут участие такие исполнители, как Little Big, Shortparis, Grupo Fantasma (США), Jazzrausch BigBand (Германия), Иван Бессонов и другие.
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