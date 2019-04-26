В Екатеринбурге на Ural Music Night 2019 выступят «Запрещенные барабанщики»

На одной из сцен с самой высокой концентрацией хэдлайнеров – на сцене BY на Плотинке – выступят Рита Дакота, группа «Ромарио», финалист шоу «Песни» на ТНТ Максим Свобода.

На хип-хоп площадке у башни «Исеть» исполнят свои песни команда ЛСП и Трио Кондаков-Волков-Багдасарьян.