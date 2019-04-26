В Екатеринбурге «образцовый газон» восстановят до 1 июня

На перекрестке улиц Гоголя и Малышева в Екатеринбурге предприниматель Юрий Окунев создал еврогазон с правильными бордюрами, дренажем и водоотводом в 2018 году. Однако при проведении ремонта инженерных сетей компания АО «ЕЭСК» вскрывало почву, поэтому газон был разрушен.

Поскольку разрешение на производство работ было получено заказчиком в осенне-зимний период, восстановление благоустройства должно быть завершено до 1 июня текущего года.

Соответствующую информацию замглавы администрации Алексей Бубнов направил в адрес депутата гордумы Тимофея Жукова.