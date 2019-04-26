В Екатеринбурге раздававший просрочку бизнесмен перешел на бесплатные обеды

Иван написал, что на кухнях его ресторанов остается некоторое количество качественных продуктов, которые нельзя использовать в меню, например, обрезь лосося. Из этих продуктов возможно готовить обеды для нуждающихся.

На кухнях ресторанов остаётся куча продуктов, которые предприятие не может продать и, в итоге, выкидывает: переваренный рис, мясные жиры, зелень, порванное тесто и прочее. Почему бы из этого не приготовить что-нибудь вкусное и не раздать. Не такие уж и великие деньги для ресторанов,написал Иван.

Сейчас повара ресторана Ивана Зайченко готовят уху из обрези лосося, картофеля и моркови. Блюдо раздают нуждающимся два раза в неделю.