В Москве умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая

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26 апреля в Москве скончалась народная артистка СССР, актриса театра и кино Элина Быстрицкая, сообщает ИА ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Малого театра.
Элина Быстрицкая скончалась в возрасте 91 года. Актриса умерла после продолжительной тяжелой болезни.
Зрители запомнят Быстрицкую по роли Лены Алексеенко в картине «В мирные дни» и Аксиньи – в киноэпопее Сергея Герасимова «Тихий Дон».
С 1958 года актриса работала в Малом театре.
Русское искусство понесло невосполнимую потерю. Мы приносим свои глубочайшие соболезнования родным и близким актрисы. О времени и месте прощания с Элиной Авраамовной Быстрицкой мы сообщим дополнительно, сообщается на сайте Государственного академического Малого театра.
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Предварительно, прощание с Быстрицкой назначено на 29 апреля. Оно состоится в Малом театре.
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