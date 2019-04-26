В Москве умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая

Элина Быстрицкая скончалась в возрасте 91 года. Актриса умерла после продолжительной тяжелой болезни.

Зрители запомнят Быстрицкую по роли Лены Алексеенко в картине «В мирные дни» и Аксиньи – в киноэпопее Сергея Герасимова «Тихий Дон».

С 1958 года актриса работала в Малом театре.

Русское искусство понесло невосполнимую потерю. Мы приносим свои глубочайшие соболезнования родным и близким актрисы. О времени и месте прощания с Элиной Авраамовной Быстрицкой мы сообщим дополнительно, сообщается на сайте Государственного академического Малого театра.