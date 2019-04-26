В Нижнем Тагиле за неделю водителями автобусов совершены 18 нарушений ПДД
Сегодня, 19:09ОбществоФото: отдел пропаганды ГИБДД
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В Нижнем Тагиле за неделю, с 20 по 26 апреля, выявлены 18 нарушений ПДД водителями автобусов, сообщает отдел пропаганды ГИБДД,
Сюжеты: Нижний Тагил
Сотрудники Госавтоинспекции провели скрытые проверки соблюдения ПДД водителями автобусов. Наиболее частым нарушением со стороны водителей стало пользование сотовым телефоном во время движения. Одно должностное лицо привлечено к административной ответственности.
Всего в ходе профилактических мероприятий было выявлены 1200 нарушений. Основным среди них стало управление автобусами, имеющими технеисправности (347). Также среди наиболее частных нарушений стало нарушения правил пользования ремнями безопасности (210), нарушения правил проезда пешеходных переходов (134), проезд на запрещающий сигнал светофора (17).
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