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В Нижнем Тагиле за неделю водителями автобусов совершены 18 нарушений ПДД
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле за неделю водителями автобусов совершены 18 нарушений ПДД

Сегодня, 19:09ОбществоФото: отдел пропаганды ГИБДД
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