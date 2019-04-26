В Нижнем Тагиле задержанному наркосбытчику грозит 20 лет лишения свободы
В Нижнем Тагиле был задержан сбытчик наркотических веществ, мужчине грозит лишение свободы на срок до 20 лет, сообщает линейный отдел МВД России на станции Нижний Тагил.
Задержанию наркодиллера предшествовала серия арестов наркозависимых граждан Нижнего Тагила. У каждого из них сотрудники транспортной полиции изъяли синтетические наркотики. Задержанные заявили, что приобрели запрещенные вещества у знакомого.
Сотрудники правоохранительных органов установили личность торговца. Им оказался 36-летний житель Дзержинского района. В квартире подозреваемого полицейские обнаружили весы, колбы, ингредиенты, и другие, необходимые для производства наркотических веществ, предметы. Правоохранители также обнаружили в помещении готовые наркотические средства, расфасованные для продажи по бумажным и фольгированным сверткам, и находившиеся в банке из-под майонеза. Всего было изъято 29,4 грамма запрещенных веществ. Экспертиза установила точный состав изготовленных наркотиков.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 20 лет.