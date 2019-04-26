В Нижнем Тагиле задержанному наркосбытчику грозит 20 лет лишения свободы

Задержанию наркодиллера предшествовала серия арестов наркозависимых граждан Нижнего Тагила. У каждого из них сотрудники транспортной полиции изъяли синтетические наркотики. Задержанные заявили, что приобрели запрещенные вещества у знакомого.

Сотрудники правоохранительных органов установили личность торговца. Им оказался 36-летний житель Дзержинского района. В квартире подозреваемого полицейские обнаружили весы, колбы, ингредиенты, и другие, необходимые для производства наркотических веществ, предметы. Правоохранители также обнаружили в помещении готовые наркотические средства, расфасованные для продажи по бумажным и фольгированным сверткам, и находившиеся в банке из-под майонеза. Всего было изъято 29,4 грамма запрещенных веществ. Экспертиза установила точный состав изготовленных наркотиков.