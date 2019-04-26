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В Нижнем Тагиле задержанному наркосбытчику грозит 20 лет лишения свободы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле задержанному наркосбытчику грозит 20 лет лишения свободы

Сегодня, 16:48ОбществоФото: ЛО МВД на станции Нижний Тагил
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