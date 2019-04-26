В Серове сотрудники завода ферросплавов осуждены за смерть крановщицы
В Серове вынесен приговор двум сотрудникам завода ферросплавов, на котором погибла крановщица, сообщает СУ СК по Свердловской области.
Установлено, что 37-летний начальник плавильного цеха и 43-летний плавильщик ферросплавов не достаточно исполняли наложенные на них обязанности по надлежащему контролю за соблюдением техники безопасности. В результате чего 8 июля 2018 года произошло ЧП, при котором погибла женщина-машинист металлургического крана. В частности, произошёл выброс расплава высокоуглеродистого феррохрома из ковша на кабину электрического мостового крана с последующим возгоранием. Женщина-машинист получила серьезные термические ожоги, в результате чего скончалась.
В ходе расследования уголовного дела установлено, что подсудимые не осуществляли должным образом контроль за соблюдением техники безопасности сотрудниками предприятия. Расплав феррохрома был разлит в ковш, в котором был влажный песок, произошло интенсивное парообразование и выброс содержимого на крановщицу.
Начальник цеха и плавильщик ферросплавов признаны виновными по части 2 статьи 216 Уголовного Кодекса Российской Федерации и приговорены к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.