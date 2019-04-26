В Серове сотрудники завода ферросплавов осуждены за смерть крановщицы

Установлено, что 37-летний начальник плавильного цеха и 43-летний плавильщик ферросплавов не достаточно исполняли наложенные на них обязанности по надлежащему контролю за соблюдением техники безопасности. В результате чего 8 июля 2018 года произошло ЧП, при котором погибла женщина-машинист металлургического крана. В частности, произошёл выброс расплава высокоуглеродистого феррохрома из ковша на кабину электрического мостового крана с последующим возгоранием. Женщина-машинист получила серьезные термические ожоги, в результате чего скончалась.